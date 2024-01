Zwiastun Mario vs. Donkey na Switcha ujawnia nowe opcje gry

Nintendo w końcu podzieliło się informacjami na temat nowych elementów rozgrywki w remake'u Mario vs. Donkey na Switcha. Nowości są bardzo interesujące.

Pierwsze informacje o tej grze pojawiły się we wrześniu zeszłego roku. Wtedy Nintendo nazwało ją bardzo enigmatycznie – „zaktualizowaną wersją oryginalnego tytułu z Game Boy Advance. Swoim zwyczajem firma nie była zbyt wylewna w informacjach i jakiś czas później dowiedzieliśmy się, że dodany będzie tryb wieloosobowy.

Teraz dowiadujemy się, że nowości będzie trochę więcej. Przede wszystkim wspomniany już tryb wieloosobowy to lokalna kooperacja, w której jeden z grających będzie mógł sterować poczynaniami Toada. Kolejnymi nowościami będą mocno zwiększona ilość poziomów (do aż 130) oraz nowy tryb o nazwie Casual Style, który zapewni dużo spokojniejszą rozgrywkę i jest to ukłon w kierunku graczy preferujących zabawę na niższym poziomie trudności.

Mario vs. Donkey Kong na Switch z nowymi elementami rozgrywki

Mario vs. Donkey Kong zadebiutuje 16 lutego, a teraz zapraszamy do oglądania zwiastuna prezentującego nowe elementy rozgrywki.