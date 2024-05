Premiera filmu Havoc z Tomem Hardym przełożona na 2025 rok. Gareth Evans niezadowolony z niektórych ujęć, wraca na plan zdjęciowy

Gareth Evans przygotowuje kolejny film, który trafi do Netflix. Niestety widowisko nie ma szczęścia do daty premiery, gdyż została ona kolejny raz przeniesiona.

Teraz wygląda na to, że premiera zostanie przesunięta na 2025 rok. Powód? Ekipa wraca na plan zdjęciowy w Walii, gdzie zostaną dokręcone nowe ujęcia. Pojawiło się wiele spekulacji na temat przyczyn opóźnienia. Warto przypomnieć, że podobna sytuacja miała już miejsce w 2023 roku, kiedy Gareth Evans zarządził powrót na plan zdjęciowy, podczas gdy pierwotnie zdjęcia zakończono w październiku 2021 r.

Gareth Evans to reżyser bardzo specyficzny o wyjątkowo rozpoznawalnym stylu. Jest to twórca filmowy znany z emocjonalnego i przesiąkniętego krwią klimatu jego widowisk. Jest on znany również z perfekcjonizmu i tego, że spędza masę czasu w montażowni, gdzie bardzo długo dopieszcza swoje dzieła. Jest autorem dwóch filmów z serii Raid, Apostle z 2018 r. i serialu Gangi Londynu z 2020 r.