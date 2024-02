Pracownicy Ubisoftu tłumnie ruszyli na strajk. Francuski związek zawodowy: „historyczna mobilizacja”

Jak niedawno informowaliśmy, francuski związek zawodowy nawoływał pracowników Ubisoftu do wzięcia udziału w strajku. STJV (Le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Video) przyjrzał się bowiem kwestii podwyżek płac, a nieudane negocjacje w tej sprawie zaowocowały jednodniowym protestem deweloperów. Teraz związek przekazuje informacje o liczbie uczestników strajku, a także dziękuje wszystkim za „historyczną mobilizację”.

W strajku przeciwko zbyt niskim podwyżkom płac wzięło udział 700 pracowników Ubisoftu

Zorganizowany przez STJV strajk pracowników Ubisoftu miał związek z zerwaniem negocjacji w sprawie podwyżek. Zainteresowanym nie udało się dojść do porozumienia, co doprowadziło do jednodniowego protestu deweloperów zatrudnionych we francuskiej firmie. Teraz związek zawodowy podał liczbę osób, które postanowiły dołączyć do strajku 14 lutego 2024 roku.

Zgodnie z przekazanymi na platformie X (dawny Twitter) informacjami, w wydarzeniu wzięło udział 700 pracowników Ubisoftu. Protesty odbywały się w Paryżu, Montpellier, Annecy, Lyon i Bordeaux. Według organizatorów była to „historyczna mobilizacja”.

Kierownictwo Ubisoftu oferuje podwyżki na poziomie 2-3% „w zależności od studia”. Związek zawodowy żąda natomiast 5%. Jednak to, czy strajk przyniesie oczekiwany dla pracowników firmy skutek, pozostaje na ten moment niewiadomą.