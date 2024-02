Ubisoft oferuje zbyt niskie podwyżki pracownikom. Francuski związek zawodowy nawołuje do strajku

Zaledwie wczoraj informowaliśmy o problemach u twórców Life is Strange, które ujawnił francuski związek zawodowy. STJV (Le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Video) postanowił przyjrzeć się również Ubisoftowi i kwestii podwyżek dla pracowników. Jak się okazuje, niedawno zostały zerwane negocjacje w sprawie płac, w związku z czym związek nawołuje pracowników firmy do strajku, który odbywa się dzisiaj we Francji.

Francuski związek zawodowy zachęca do strajku pracowników Ubisoftu

Francuski związek zawodowy (STJV) miał do ostatniej chwili prowadzić negocjacje związane z podwyżkami dla pracowników Ubisoftu. Pierwsze rozmowy odbywały się już 1 lutego, jednak, Pierwsze rozmowy odbywały się już 1 lutego, jednak, jak twierdzi związek , w ich trakcie “zarząd drugi rok z rzędu zaoferował budżet przeznaczony na podwyżki na poziomie niższym od inflacji”, mimo tego, iż przedsiębiorstwo ogłosiło “doskonałe wyniki drugiego kwartału, znacznie powyżej oczekiwań”.

Nie doszło jednak do porozumienia w tej sprawie, czego efektem jest zachęcanie do jednodniowego strajku zainteresowanych, który odbywa się 14 lutego 2024 roku. Na platformie X (dawny Twitter) do wezwania przyłączył się także związek Solidaires Informatique stwierdzając, że „pracownicy zasługują na prawdziwe podwyżki, a nie okruchy od szefów”.

Z oświadczenia Solidaires Informatique wynika natomiast, że związki zawodowe żądają ogólnej podwyżki wynagrodzeń o 5%. Kierownictwo Ubisoftu oferuje natomiast 2-3% “w zależności od studia”. Zdaniem związku jest to oferta złożona pod pretekstem “bezsensownej polityki cięcia kosztów”.