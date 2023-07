Prace nad Deadpool 3 wstrzymane. Zanosi się na opóźnienie premiery

Produkcja filmu Deadpool 3 została wstrzymana do odwołania. Powodem jest trwający strajk aktorów.

Deadpool 3 jest jednym z pierwszych dużych filmów, na które ma wpływ trwający strajk aktorów. Wiadomo, że zdjęcia do takich widowisk jak Gladiator 2 i Mortal Kombat 2 także muszą być wstrzymane.

Zrzeszeni w związkach aktorzy, odmawiają udziału w zdjęciach. Jedynymi niezagrożonymi produkcjami są, przynajmniej na razie filmy powstające w Europie. Tutejsze organizacje zrzeszające aktorów, nie popierają aktywnego udziału w strajku.

Deadpool 3 powstrzymany przez strajk aktorów

Aktorzy są oburzeni próbami podejmowanymi przez studia, które chcą zastępować ich obrazami generowanymi przez sztuczną inteligencje. Jedna z firm oferuje na przykład usługę skanowania wizerunku aktora. Otrzymywałby on gażę za jeden dzień zdjęciowy, a jego wizerunek mógłby być dowolnie wykorzystywany w przyszłych produkcjach. Póki co wytwórnie chcą w ten sposób traktować aktorów drugoplanowych, ale gwiazdy przyłączają się do protestów, okazując solidarność z całym środowiskiem.