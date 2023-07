Mortal Kombat 2 z kultowym przeciwnikiem. Logo filmu i pierwsze zdjęcia z planu

Pod koniec czerwca ruszyły prace na planie drugiej części Mortal Kombat. Ogłosił to Todd Garner, producent filmu, który opublikował na Twitterze wiadomość, w której obiecał, że fani powinni czekać na nową produkcję, która naprawi błędy pierwszej części.

No to lecimy! Cieszę się, że mogliśmy zacząć i zaufajcie mi, słuchaliśmy. Nauczyliśmy się na błędach i jesteśmy zaangażowani w tworzenie jak najlepszego MK2. W 100% popieram prawo każdego do wyrażania opinii, ale mam prawo do nie bycia obrażanym i blokowania. A więc... przeżyjmy niesamowitą przejażdżkę!