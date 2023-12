Poznaliśmy datę premiery South Park: Snow Day!

South Park: Snow Day! nie będzie kontynuacją South Park: The Fractured But Whole, ale zupełnie nowym tytułem, skierowanym do zwolenników rozgrywki kooperacyjnej. Dlatego wielu fanów poprzednich edycji, gdzie stawiano na zupełnie inny klimat może nie być zachwyconych tą zmianą.

South Park: Snow Day! – znamy datę premiery

Za powstaniem South Park: Snow Day! stoi Question Games, twórcy The Blackout Club, oraz oczywiście South Park Digital Studios i THQ Nordic. W grze będziemy ratować świat, pokryty śniegiem i lodem, a możemy tego dokonać nawet z trójką znajomych, ponieważ producenci postawili tu na zabawę kooperacyjną.