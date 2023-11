South Park: Snow Day! na zwiastunie z rozgrywką. Fani Kijka Prawdy mogą się rozejść

Opublikowany przez THQ Nordic zwiastun zapowiada, że South Park: Snow Day! raczej nie przypadnie do gustu fanom South Park: Kijek Prawdy oraz South Park: The Fractured but Whole. Niewykluczone jednak, że nadchodząca produkcja skierowana do miłośników popularnego serialu znajdzie swoich zwolenników. Rzućcie okiem na materiał na dole wiadomości i oceńcie sami.

Na koniec przypomnijmy, że South Park: Snow Day! Powstaje z myślą o komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach w 2024 roku, ale dokładna data premiery wciąż nie jest znana. Produkcja dostępna będzie w polskiej wersji językowej (napisy).