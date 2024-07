Powstała nowa wersja kultowego Dnia Szakala. Pierwszy zwiastun z gwiazdami serialu

Przypomnijmy, że oryginalna filmowa wersja Dnia Szakala miała swoją premierę w 1973 roku. Za reżyserię odpowiadał Fred Zinnemann, a w głównego bohatera wcielił się Edward Fox. Film zdobył sześć nominacji do nagród BAFTA, w tym jedną nagrodę, a także trzy nominacje do Złotych Globów i jedną nominację do Oscara za najlepszy montaż.

Tytułowy Szakal (Eddie Redmayne) to bezkonkurencyjny, nieuchwytny i działający w pojedynkę zabójca, który podejmuje się zleceń tylko za najwyższe stawki. W końcu znajduje jednak godną siebie rywalkę. Nieustępliwa agentka brytyjskiego wywiadu (Lashana Lynch) zaczyna ścigać go po całej Europie. Tak rozpoczyna się krwawe polowanie, podczas którego żadna za stron nie cofnie się przed niczym.