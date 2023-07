Powstaje specjalny zespół, który powstrzyma sztuczną inteligencję, jeśli zagrozi ludzkości

Superinteligencja będzie najbardziej wpływową technologią, jaką ludzkość kiedykolwiek wynalazła i może pomóc nam rozwiązać wiele najważniejszych problemów świata. Jednak ogromna potęga superinteligencji może być również bardzo niebezpieczna i może doprowadzić do osłabienia ludzkości, a nawet do jej wyginięcia.

Nowym zespołem będą współkierować główny naukowiec OpenAI Ilya Sutskever i Jan Leike, szef laboratorium badawczego. Ponadto OpenAI zadeklarowało, że przeznaczy 20 procent swojej obecnie zabezpieczonej mocy obliczeniowej na tę inicjatywę, mając na celu opracowanie zautomatyzowanego balansowania. Taki system teoretycznie pomógłby OpenAI w zapewnieniu, że superinteligencja jest bezpieczna w użyciu i zgodna z ludzkimi wartościami.

Chociaż jest to niezwykle ambitny cel i nie mamy gwarancji, że nam się uda, jesteśmy optymistami, że skoncentrowany, skoordynowany wysiłek może rozwiązać ten problem. Istnieje wiele pomysłów, które okazały się obiecujące we wstępnych eksperymentach, mamy coraz bardziej przydatne wskaźniki postępu i możemy wykorzystać dzisiejsze modele do empirycznego zbadania wielu z tych problemów.