Elon Musk twierdzi, że to on wymyślił i stworzył OpenAI

Prawdą jest, że Musk był wczesnym inwestorem w OpenAI, a on i obecny dyrektor generalny startupu, Sam Altman, byli jego współzałożycielami w 2015 roku. Jednak szef Tesli i SpaceX opuścili zarząd OpenAI w 2018 roku. Wkrótce potem sztuczna inteligencja zaczęła interesować wiele firm oraz inwestorów. Microsoft kupił OpenAI i zaczął instalować go w swoich produktach. W odpowiedzi na te działania, Musk zareagował lamentem, twierdząc, że OpenAI staje się „firmą nastawioną na zysk i kontrolowaną przez Microsoft” , co jak twierdzi obecnie „w ogóle nie było jego zamiarem”.

Jak na kogoś, kto najwyraźniej wynalazł tę technologię, Musk głośno mówił, że jest to „zagrożenie dla społeczeństwa”. W marcu dyrektor generalny Tesli i SpaceX podpisał list otwarty wraz ze współzałożycielem Apple Stevem Wozniakiem, ekspertami SI i naukowcami, wzywając do sześciomiesięcznej przerwy w rozwoju zaawansowanej sztucznej inteligencji. Jednak może to być celowe zagranie, ponieważ Musk zakłada własną generatywną firmę SI o nazwie X.AI i rozwija projekt SI na Twitterze. Może te sześć miesięcy maja pozwolić mu skrócić dystans do Microsoftu?