Powstaje Horizon MMO od NCsoft? Twórcy Lineage szykują nową grę-usługę dla Sony

Horizon Forbidden West okazało się na tyle dużym sukcesem, że Sony nie zamierza ograniczać jednej ze swoich największych obecnie serii gier i już w planach ma kolejne projekty. Z niedawnego wycieku tajnych dokumentów japońskiej firmy dowiedzieliśmy się, że oprócz dodatku do wspomnianej drugiej odsłony serii, doczekamy się również remastera Horizon Zero Dawn , a także produkcji nastawionej na rozgrywkę wieloosobową, za którą odpowiada Guerrila Games. Okazuje się, że Sony ma w zanadrzu jeszcze jeden projekt, którym jest Horizon MMO.

Potwierdzono, że zespół deweloperski H Seed rozwija nowe IP Horizon w ramach NCsoft. H Seed rekrutuje deweloperów do udziału w projekcie poprzez ogłoszenia o prace. Ponieważ partnerstwo z Sony nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone, ogłoszenia o pracę są zamieszczane w formie rekrutacji do Projektu H.

Redakcja koreańskiego serwisu MTN poinformowała, że NCsoft pracuje nad nową grą wykorzystującą flagową markę Sony, którą jest Horizon. Koreański deweloper wykorzysta swój główny zespół do stworzenia gry. Studio obecnie rekrutuje deweloperów przy produkcji o nazwie kodowej „Project H”, jako że partnerstwo z Sony nie zostało jeszcze ogłoszone. Firmy nawiązały współpracę dopiero 8 czerwca, więc Horizon MMO jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju.

Seed to nazwa jednostki programistów przyłączona do zespołu rozwojowego na wczesnym etapie produkcji w NC. Kiedy projekt przechodzi do kolejnej fazy, dalszym rozwojem zajmuje się główny zespół, a dodatkowy zespół pomaga przy produkcji.

NCsoft to weterani gatunku MMORPG-ów, którzy na swoim koncie mają takie produkcje, jak Lineage, Aion, czy Blade & Soul. Na przyszły rok deweloperzy z Korei zaplanowali premierę Lineage W na PlayStation 5 oraz Nintendo Switch, a także zupełnie nową markę, którą jest Throne and Liberty.