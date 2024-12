Poważna wpadka Netflixa. Wyciekły dane tysięcy Polaków

Niedawno Netflix Polska zorganizowało konkurs, w którym do wygrania były wejściówki na Squid Game Arena, gdzie uczestnicy mogą wziąć udział w przedpremierowym pokazie drugiego sezonu, a także w aktywnościach inspirowanych serialem. Aby wygrać bilet trzeba było odpowiedzieć na pytanie konkursowe i podać swoje imię, adres e-mail oraz numer telefonu. Zwycięzcy konkursu otrzymali jednak zwrotną informację z linkiem, który prowadził do strony z niezabezpieczonymi danymi wszystkich użytkowników biorących udział w zabawie.

Dla Netflixa premiera drugiego sezonu Squid Game to najważniejsze wydarzenie tego miesiąca. Firma postanowiła zorganizować wielkie wydarzenie pod nazwą Squid Game Arena, aby promować nadchodzące odcinku koreańskiego hitu. Coś jednak nie poszło po myśli platformy i jak podał Niebezpiecznik.pl , dane tysięcy polskich użytkowników przypadkowo wyciekły do sieci.

Mogli pobrać tabelkę z danymi innych uczestników, gdzie znajdowało się imię, numer telefonu, e-mail oraz sama odpowiedź na pytanie konkursowe. Co najgorsze, na stronie była również opcja, aby eksportować wszystkie informacje do osobnego pliku, który można było zapisać na swoim komputerze. Wygenerowana tabela w Excelu zawierała ponad 4800 wierszy, a niemal każdy został przypisany do innej osoby biorącej udział w konkursie. Część uczestników w sekcji „Imię” wpisała zarówno swoje imię i nazwisko, jeszcze bardziej narażając się na przykre konsekwencje wycieku.