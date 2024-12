Potężny bohater wprowadzony do MCU w scenie po napisach w Kapitan Ameryka 4? Wyciekły nowe szczegóły

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat mierzy się z problemami. Chociaż do premiery filmu pozostały dwa miesiące, to jeszcze w listopadzie twórcy powrócili na plan, aby nakręcić nowe sceny. Była to reakcja na kiepskie przyjęcie nowej produkcji Marvela po pokazach testowych. Studio zdaje sobie sprawę, że jest to jedna z najważniejszych produkcji z MCU, która zadebiutuje jeszcze przed Avengers: Doomsday, więc nie chcą powtórki z Marvels, czy Ant-Mana i Osy: Kwantomanii z 2023 roku. Jednym z zarzutów skierowanych w stronę filmu po pokazach testowych była nieistotność fabuły w kontekście całego MCU. Nie wiadomo, czy twórcom udało się poprawić ten element, ale przynajmniej scena po napisach ma być istotna dla rozwoju uniwersum.

Kapitan Ameryka 4 ze szczegółami sceny po napisach

Szczegóły sceny po napisach w filmie Kapitan Ameryka 4 zdradził scooper Daniel Richtman. Chociaż często podawał wiarygodne informacje, które później się sprawdziły, to podkreślamy, że obecne doniesienia warto traktować w charakterze plotki. Jeżeli jednak by się sprawdziły, na fanów superbohaterów Marvela będzie czekać duża niespodzianka, w tym zapowiedź oczekiwanej produkcji, która powinna nadejść w najbliższych latach.