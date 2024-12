Główny złoczyńca Kapitana Ameryki 4 zaprezentowany. Postać powróci w nowej formie

Czwarta część przygód Kapitana Ameryki zadebiutuje w kinach już za nieco dwa miesiące. Mimo to film wciąż nie jest ukończony i jeszcze w listopadzie trwały dokrętki do filmu, który zebrał bardzo krytyczne uwagi od widzów, biorących udział w pokazach testowych. Marvel zdaje sobie sprawę, że jest to ich jedna z najważniejszych produkcji na najbliższe lata i chce zagwarantować fanom MCU jakościową rozrywkę. Chociaż w ostatnich materiałach w pełni zaprezentowano Red Hulka, którym zostanie Thaddeus Ross, to Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat będzie miał jeszcze jednego antagonistę.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat – oficjalna figurka z filmu ujawnia wygląd The Leadera

Głównym przeciwnikiem Sama Wislona będzie The Leader, czyli Samuel Sterns, który po raz pierwszy pojawił się w Incredible Hulk z 2008 roku. Grający tę postać Tim Blake Nelson powróci w Kapitanie Ameryce 4, ale jego wygląd będzie się znacząco różnił. W najnowszej produkcji Marvela antagonista przybierze swoją komiksową formę i stanie się zielony.