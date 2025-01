Posiadacze PlayStation 5 dołączą do zwierzęcej imprezy. Na konsolę zmierza zwariowana gra

W sieci ukazał się zwiastun zapowiadający to wydarzenie.

Firma Source Technology ogłosiła, że gra Party Animals wkrótce pojawi się na konsoli PlayStation 5. Tytuł, który zadebiutował we wrześniu 2023 roku na Xbox Series, Xbox One i PC, zdobył popularność dzięki niecodziennej rozgrywce, w której gracze wcielają się w urocze zwierzątka i stają do walki na różnorodnych arenach. Gra jest również dostępna w ramach usługi Game Pass.

Party Animals zmierza na PlayStation 5

Party Animals to gra imprezowa, która wykorzystuje fizykę do tworzenia zabawnych i nieprzewidywalnych interakcji między postaciami. Gracze mogą wybierać spośród szerokiej gamy zwierząt i brać udział w rozgrywkach w trybie online lub offline. Gra oferuje zarówno tryby współpracy, jak i rywalizacji, w których gracze muszą wykonywać różne zadania lub po prostu walczyć ze sobą.