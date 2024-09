Poruszająca gra o kocie na pierwszym zwiastunie. Znamy datę premiery Copycat

W ostatnim czasie mogliśmy zobaczyć wiele gier z kotem w roli głównej (jak np. ostatnio wydane Little Kitty, Big City), a także wspomnianymi czworonogami, którzy pojawiali się w rozmaitych produkcjach niekoniecznie jako główna postać. Wczoraj natomiast ukazał się trailer przedstawiający zupełnie nową produkcję zatytułowaną Copycat, na którym zobaczyliśmy fragmenty gameplayu. Poznaliśmy ponadto datę premiery wyżej wymienionego tytułu.

Copycat - informacje o grze

Copycat to narracyjna gra niezależna autorstwa studia Spoonful of Wonder. Produkcja jest osadzona w Australii, gdzie poznajemy historię kotki o imieniu Dawn. Przebywa ona w schronisku, ale planuje ucieczkę w celu zostania dzikim kotem. Ta decyzja zostaje zachwiana po poznaniu opiekunki Olive, starszej kobiety opłakującej zaginięcie kota i poszukującej nowego. Wspomniane postacie nawiązują więź i zamieszkują ze sobą, co zmienia się jednak wraz z pogorszeniem się stanu zdrowotnego Olive i zajęciem miejsca Dawn przez podszywającego się pod nią kota.