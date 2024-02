Puchatek: Krew i miód 2 z plakatami postaci. Tygrysek i Sowa dołączają do morderczej drużyny

Do sieci trafiły nowe plakaty z filmu Puchatek: Krew i miód 2, czyli kontynuacji ubiegłorocznego horroru, który wykorzystuje Kubusia Puchatka i inne postaci znanych z serii książek autorstwa A.A. Milne. Niedawno do sieci trafił pierwszy zwiastun produkcji, który zapowiada kolejne krwawe łowy mieszkańców Stumilowego lasu. Tym razem do Puchatka i Prosiaczka dołączyli Tygrysek i Sowa, którzy mają swoje mordercze plany. Teraz twórcy filmu podzielili się nowymi plakatami, na których możemy zobaczyć wspomnianych bohaterów w całej okazałości. Plakaty z Puchatek: Krew i miód 2 zobaczycie poniżej.

Puchatek: Krew i miód 2 – nowe plakaty z postaciami

Głęboko w Stumilowym lesie narasta gniew, gdy dom i życie Kubusia Puchatka, Prosiaczka, Sowy i Tygryska jest zagrożone po tym, jak Krzyś ujawnił ich istnienie. Nie chcąc dłużej pozostać w cieniu, postanawiają przenieść swoją krwawą walkę do miasta Ashdown, gdzie żyje ich stary przyjaciel, pozostawiając po sobie śmierć i chaosu. Kubuś i jego dzicy kompani pokażą wszystkim, że są bardziej zabójczy, silniejsi i mądrzejsi, niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić, i raz na zawsze zemszczą się na Krzysiu.