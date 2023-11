Polskie studio wyśmiewa CoD: Modern Warfare 3. Ich gra jest „70% dłuższa i znacznie tańsza”

Polskie studio Tate Multimedia w kreatywny sposób postanowili podejść do promowania najnowszej części Kangurka Kao. Wykorzystali do tego nieprzychylne recenzje Call of Duty: Modern Warfare 3, w których gra Activision zbiera mieszane opinie. Produkcja Sledgehammer Games jest jedną z najgorzej ocenianych z całej serii, stając się łatwym celem nie tylko dla graczy, ale również konkurencji. Twórcy Kangurka Kao skorzystali z okazji i porównali swój tytuł do najnowszego Call of Duty.

Twórcy Kangurka Kao śmieją się z ocen Call of Duty: Modern Warfare 3

Kangurek Kao z 2022 roku aktualnie znajduje się w promocji na Steam. Aby zachęcić graczy do sięgnięcia po ten tytuł, na oficjalnej facebookowej stronie serii pojawił się post, który bezpośrednio odwołuje się nie tylko do niskich ocen Call of Duty: Modern Warfare 3, ale również największych zarzutów, jakie recenzenci i gracze mają do gry Activision.