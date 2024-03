Polski Evil West wyczekiwany przez subskrybentów Xbox Game Pass

Kilka dni temu poznaliśmy ofertę Xbox Game Pass na marzec. Do usługi zmierza między innymi Diablo 4, Ark: Survival Ascended czy F1 23. Wśród dołączających do biblioteki Game Pass tytułów znajduje się również polska produkcja, która spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony subskrybentów.

Evil West z dużym zainteresowaniem wśród abonentów Xbox Game Pass

Już od dzisiaj w bibliotece Xbox Game Pass znajdziemy polski tytuł Evil West. Jak się okazuje, zapowiedź dodania owego tytułu spotkała się z entuzjazmem subskrybentów usługi Microsoftu. W mediach społecznościowych gracze nie kryli swojego zainteresowania produkcją.

Wielu użytkowników platformy X (dawny Twitter) wręcz nie mogło doczekać się dodania Evil West do Xbox Game Pass, co świetnie obrazują komentarze pod wpisem profilu abonamentu Microsoftu. Jeśli zaś chodzi o samą produkcję, ta pozwala wcielić się w postać agenta sekretnej organizacji zwalczającej wampiry na Dzikim Zachodzie. Jako Jesse Rentier staniemy do walki z mrocznymi siłami, które opanowały Stany Zjednoczone.

Evil West zadebiutowało 22 listopada 2022 roku. W produkcję zagramy na PC oraz na konsolach Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One i PlayStation 4. Od dzisiaj gra jest również dostępna w ramach abonamentu Xbox Game Pass.