Polska przygodówka inspirowana słowiańską mitologią otrzymała datę premiery. Zobaczyliśmy nowy zwiastun

The End of the Sun zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu.

Już niedługo premiery doczeka się polska gra przygodowa o tytule The End of the Sun. Studio odpowiedzialne za produkcję inspirowaną słowiańską mitologią postanowiło podzielić się kolejnym zwiastunem, na którym podano planowaną datę udostępnienia produkcji na rynku. Przy okazji mogliśmy zobaczyć, jak wygląda polski dubbing.

The End of the Sun - opis gry

The End of the Sun to przygodówka z otwartym światem, która jest debiutanckim dziełem The End of the Sun Team. Na nowym trailerze zobaczyliśmy fragmenty rozgrywki oraz datę premiery ustaloną na 29 stycznia. Polskie studio zadbało również o wydanie produkcji w naszym języku wraz ze ścieżką dźwiękową oraz napisami, co nie zdarza się często nawet w przypadku polskich zespołów.