Policja aresztowała hakerów odpowiedzialnych za włamanie na serwery Capcomu

Akcja przeciwko grupie rozpoczęła się 16 października aresztowaniem „kluczowego celu” w Paryżu, co doprowadziło do przeszukania jego domu w Czechach. Następnie przesłuchano pięciu kolejnych podejrzanych w Hiszpanii i na Łotwie oraz przejęto infrastrukturę w Holandii, Niemczech i Szwecji, co spowodowało wyłączenie witryny służącej gangowi do sprzedawania danych w dark necie.

Groźny gang hakerów rozbity przez Europol

W oświadczeniu w sprawie aresztowań Europol stwierdził, że oprogramowanie ransomware należące do grupy – zwane także Ragnar Locker – zostało wykorzystane do ataków na „infrastrukturę krytyczną na całym świecie”, w tym ostatnio na portugalskie narodowe linie lotnicze i izraelski szpital.