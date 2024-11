Pokemon Trading Card Game Pocket ze świetnym odbiorem po premierze. Grę pobrano 10 milionów razy

Mimo dalszych sukcesów gier Pokemon na konsole Nintendo twórcy postanowili przez ostatnie lata rozwijać również wiele projektów związanych z serią na urządzeniach mobilnych, takich jak Pokemon GO, Pokemon Sleep oraz Pokemon Unite. Ostatnio pojawiła się kolejna tego typu produkcja - tym razem jest to przenośna wersja Pokemon Trading Card Game.

Pokemon Trading Card Game Pocket – spore zainteresowanie produkcją

Pokemon Trading Card Game Pocket zostało udostępnione w tym tygodniu na urządzenia z systemem Android oraz iOS. Jak widzimy, była to wyczekiwana przez wielu produkcja - w ciągu 48 godzin od pojawienia się tytułu na rynku ponad 10 milionów osób zdecydowało się na pobranie. Jest to bardzo imponującą liczba, jednak część tego zainteresowania jest oczywiście spowodowane darmowym dostępem do produkcji.

