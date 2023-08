Pokémon Presents powraca w przyszłym tygodniu jako trwające 35 minut wydarzenie

Pokémon Presents odbędzie się w przyszłym tygodniu, we wtorek, 8 sierpnia. Firma ogłosiła wydarzenie za pomocą krótkiego zwiastuna na oficjalnym koncie na Twitterze.

Wczytywanie ramki mediów.

Jeśli chodzi o to, czego się spodziewać, prawdopodobnie otrzymamy wiadomości o różnych spin-offach The Pokémon Company, w tym niedawno wydanych Pokémon Sleep i Pokémon Unite, a także nadchodzących DLC Pokémon Scarlet i Violet, The Hidden Treasure of Area Zero.

Pokémon Presents już 8 sierpnia

Na szczegóły trzeba będzie poczekać do Pokémon Presents. Szykujcie chwilę wolnego czasu na 8 sierpnia.