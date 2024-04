Pocketpair planuje kolejną dużą aktualizację Palworld. Do gry trafi nowa wyspa, broń i nie tylko

To jednak nie wszystkie atrakcje, które szykują dla graczy twórcy Palworld na kolejne miesiące. Okazuje się, że w planach jest już kolejna aktualizacja z nową zawartością, która ma trafić do gry właśnie latem 2024 i nie będzie to Pal Arena. Według najnowszych informacji podanych przez twórców duża aktualizacja ma wprowadzić wyspę z nowym gatunkiem Palów, budynkami, bronią i nie tylko.

Zainteresowanym pozostaje zatem oczekiwać na kolejne nowości, które urozmaicą rozgrywkę w Palworld. Na koniec przypominamy, że survival jest dostępny na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S.