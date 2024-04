Do Palworld zmierza ciekawa nowość. Pocketpair prezentuje nowy tryb

Jakiś czas temu do Palworld trafiła duża aktualizacja wprowadzająca między innymi pierwszy rajd . Deweloperzy z Pocketpair nie zwalniają jednak tempa i właśnie zapowiedzieli wyczekiwany tryb, który trafi do gry. Nowość została zaprezentowana na teaserze podczas prezentacji Triple I Interactive.

Palworld otrzyma tryb PvP o nazwie Pal Arena

Podczas ostatniej prezentacji Triple I Interactive deweloperzy z Pocketpair podzielili się teaserem ciekawej nowości, która zmierza do Palworld. Mowa o trybie PvP, którego do tej pory gracze nie uświadczyli w popularnej produkcji. Nowa atrakcja ma trafić do survivalu jeszcze w 2024 roku.