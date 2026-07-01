Po Japonii to byłby najlepszy kierunek dla Assassin’s Creed. Ale czy Ubisoft będzie na tyle odważny?

Wielu fanów serii chciałoby grę osadzoną w tym historycznym okresie.

Assassin's Creed zabierał już graczy do starożytnej Grecji, renesansowych Włoch, rewolucyjnej Francji czy na Karaiby z czasów Złotej Ery Piractwa. Seria Ubisoftu od lat wykorzystuje różne okresy historyczne, ale jednocześnie rzadko zbliża się do współczesnych wydarzeń. Powód jest dość prosty. Twórcy zwykle chcieli wyraźnie oddzielić opowieść rozgrywającą się w Animusie od współczesnego wątku fabularnego. Assassin's Creed – kolejna gra powinna rozgrywać się podczas II wojny światowej? Nie oznacza to jednak, że Assassin's Creed całkowicie unikał XX wieku. Wręcz przeciwnie, dwa tytuły szczególnie często wracają w dyskusjach fanów, gdy pojawia się temat bardziej nowoczesnej odsłony cyklu. Chodzi o Assassin's Creed Unity oraz Assassin's Creed Syndicate, czyli gry wydane przez Ubisoft jedna po drugiej i jednocześnie należące do najpóźniej osadzonych chronologicznie głównych części serii.

W Syndicate gracze mogli trafić do opcjonalnego wspomnienia z czasów I wojny światowej. To jednak Unity ponownie rozpaliło wyobraźnię społeczności, gdyż produkcja osadzona głównie w okresie rewolucji francuskiej zawierała również sekwencję przenoszącą akcję do okupowanego Paryża z czasów II wojny światowej. Fragment z Unity wrócił teraz za sprawą wpisu jednego z fanów na platformie X. Gracz przypomniał, że Ubisoft wrzucił wojenną sekwencję do gry o rewolucji francuskiej niemal bez zapowiedzi, a mimo to całość wypadła wyjątkowo efektownie. W komentarzach szybko pojawiły się głosy, że pełnoprawny Assassin's Creed w realiach II wojny światowej mógłby być dla serii ciekawym odświeżeniem. Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Część fanów wyobraża sobie produkcję, która łączyłaby klasyczne dla cyklu skradanie, walkę białą bronią, broń palną oraz okazjonalne sekwencje z pojazdami. Inni zwracają uwagę, że podobne epizody świetnie pasowałyby także do bardziej współczesnej opowieści, zwłaszcza gdyby Ubisoft zdecydował się mocniej rozwinąć wątek znany z historii Desmonda Milesa. W dyskusji pojawiła się również teoria dotycząca samego Assassin's Creed Unity. Według jednego z komentujących gra mogła pierwotnie zakładać podróż przez kilka epok, między innymi średniowiecze, rewolucję francuską, II wojnę światową oraz czasy współczesne. To miałoby tłumaczyć tytuł Unity, a także obecność anomalii czasowych. Ostatecznie, prawdopodobnie ze względu na ograniczenia produkcyjne, Ubisoft miał skupić się na jednej głównej epoce, a przygotowane wcześniej elementy wykorzystać właśnie w krótszych sekwencjach. Obecnie nic nie wskazuje na to, aby pełnoprawny Assassin's Creed osadzony podczas II wojny światowej był w produkcji. Najbliższym dużym projektem związanym z marką pozostaje Assassin's Creed Black Flag Resynced, czyli remake cenionej pirackiej odsłony z Edwardem Kenwayem w roli głównej. Ubisoft zapowiada odświeżoną oprawę, usprawnioną rozgrywkę oraz nową zawartość fabularną, a premiera została wyznaczona na 9 lipca 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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