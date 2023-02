PlayStation VR2 rozebrane na części. Co kryje się wewnątrz sprzętu?

Premiera PlayStation VR2 zbliża się wielkimi krokami. Niedawno Sony zaprezentowało wideo, na którym dokładnie pokazano zawartość pudełka. W najnowszym materiale twórcy idą o krok dalej i pokazują, co kryje się wewnątrz gogli.

PlayStation VR2 po rozebraniu na części

Sympatyczny pan rozkręca PlayStation VR2 śrubka po śrubce, by ukazać nam wszystkie istotne “bebechy”. Wideo z pewnością przypadnie do gustu majsterkowiczom, którzy lubią zaglądać do wnętrz różnorakich urządzeń. Takamasa Araki robi to za Was, dzięki czemu na spokojnie możecie podziwiać budowę gogli.



Na koniec przypomnijmy, że oficjalna premiera PlayStation VR2 odbędzie się 22 lutego 2023 roku. Już w połowie listopada zainteresowani otrzymali możliwość składania zamówień przedpremierowych. Wówczas dowiedzieliśmy się, że nowe gogle VR firmy Sony stworzone z myślą o PlayStation 5 wyceniono w Polsce na 2999 złotych. Zachęcamy również do zapoznania się z listą gier, które będą dostępne na platformie wraz z dniem premiery.