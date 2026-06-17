PlayStation Store z aktualizacją Śródrocznych Okazji. Hity taniej o połowę i więcej

Sony rozszerza trwającą wyprzedaż Śródroczne Okazje w PlayStation Store, dorzucając kolejną pulę przecen. Do oferty trafiło dziś prawie 400 nowych promocji na gry PS4 i PS5, co sprawia, że lista okazji jeszcze bardziej się wydłuża.

Śródroczne Okazje w PlayStation Store – nowe promocje na PS4 i PS5

Śródroczne Okazje w PlayStation Store pozostają aktywne, a kolejne aktualizacje mogą jeszcze rozszerzyć listę przecen.