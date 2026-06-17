PlayStation Store z aktualizacją Śródrocznych Okazji. Hity taniej o połowę i więcej

Sony rozszerza trwającą wyprzedaż Śródroczne Okazje w PlayStation Store, dorzucając kolejną pulę przecen. Do oferty trafiło dziś prawie 400 nowych promocji na gry PS4 i PS5, co sprawia, że lista okazji jeszcze bardziej się wydłuża.
Śródroczne Okazje w PlayStation Store – nowe promocje na PS4 i PS5
- Risk of Rain 2 (PS4 & PS5) – 27,25 zł (-75%)
- Forza Horizon 5 Standard Edition (PS5) – 149,50 zł (-50%)
- Visions of Mana (PS4 & PS5) – 119,60 zł (-60%)
- Sonic Racing: CrossWorlds (PS4 & PS5) – 149,50 zł (-50%)
- Hell is Us – Deluxe Edition (PS5) – 84,75 zł (-75%)
- FINAL FANTASY VII REBIRTH (PS5) – 103,60 zł (-60%)
- NieR: Automata Game of the YoRHa Edition (PS4) – 67,60 zł (-60%)
- FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE (PS5) – 83,22 zł (-62%)
- Far Cry 5 (PS4) – 44,85 zł (-85%)
- Rise of the Ronin (PS5) – 169,50 zł (-50%)
- Dying Light 2 Stay Human: Digital Extras Edition (PS5) – 63,80 zł (-80%)
- The Last of Us Part II (PS4) – 84,50 zł (-50%)
- Songs of Conquest (PS5) – 67,00 zł (-50%)
- ENDER LILIES: Quietus of the Knights (PS4) – 53,60 zł (-60%)
Śródroczne Okazje w PlayStation Store pozostają aktywne, a kolejne aktualizacje mogą jeszcze rozszerzyć listę przecen.
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