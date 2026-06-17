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PlayStation Store z aktualizacją Śródrocznych Okazji. Hity taniej o połowę i więcej

Mikołaj Berlik
2026/06/17 16:00
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Sony dorzuca setki gier z rabatami sięgającymi nawet -90%.

Sony rozszerza trwającą wyprzedaż Śródroczne Okazje w PlayStation Store, dorzucając kolejną pulę przecen. Do oferty trafiło dziś prawie 400 nowych promocji na gry PS4 i PS5, co sprawia, że lista okazji jeszcze bardziej się wydłuża.

PS Store
PS Store

Śródroczne Okazje w PlayStation Store – nowe promocje na PS4 i PS5

Śródroczne Okazje w PlayStation Store pozostają aktywne, a kolejne aktualizacje mogą jeszcze rozszerzyć listę przecen.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://store.playstation.com/pl-pl/category/8ea5585b-0cd7-4a43-9b7d-23ef0b475e35/1

Tagi:

Sony
PlayStation 4
promocja
PlayStation
PlayStation Store
Sony Interactive Entertainment
wyprzedaż
PlayStation 5
wyprzedaż gier
Mikołaj Berlik
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