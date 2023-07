Kolejne szczegóły o PlayStation 5 Pro. Sony skupi się na 8K i ray-tracingu

Jak podaje serwis Insider Gaming (odwołując się do raportu Tom Hendersona na łamach Key To Gaming), ulepszona konsola PlayStation 5 – która najprawdopodobniej otrzyma Pro w nazwie – ma znajdować się we wczesnej fazie rozwoju pod kodową nazwą Project Trinity. Japońska korporacja ma także mieć już zorganizowane wydarzenia demonstracyjne, aby zaprezentować ulepszenia, jakie zaoferuje sprzęt; większość studiów ma otrzymać zestawy deweloperskie do końca listopada bieżącego roku.

Nowe szczegóły na temat PlayStation 5 Pro

Choć Henderson poinformował, że specyfikacje były trudne do uzyskania, wiemy jednak, iż PS5 Pro ma zostać wyposażone w pamięć 18 000 MT/s i 30 WGP (procesor grupy roboczej). W kwestii wydajności sprzęt zaoferuje więcej klatek na sekundę, lepszą stabilność w rozdzielczości 4K, tryb wydajności 8K oraz przyspieszony ray-tracing. Ostatnią rzeczą, o której wspomniano w raporcie, jest to, że PS5 Pro będzie najprawdopodobniej ostatnią dużą premierą sprzętową Sony w obecnej generacji – następnie uwaga korporacji ma skupić się na rozwijaniu PlayStation 6.

Ulepszona wersja konsoli PlayStation 5 ma zostać wydana w listopadzie przyszłego roku.