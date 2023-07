PlayStation Plus z kolejną premierą w sierpniu. Niespodzianka od studia należącego do Sony

Przed kilkoma dniami Sony ujawniło pierwszą grę, która trafi w dniu swojej premiery do PlayStation Plus Extra i Premium w sierpniu. Okazuje się, że nie będzie to jedyny debiut w usłudze japońskiej firmy i w przyszłym miesiącu subskrybenci otrzymają jeszcze jeden świeży tytuł. I to nie od byle kogo, ale od samego Media Molecule, czyli twórców Dreams.

Nowa gra od Media Molecule w PlayStation Plus

Przypomnijmy, że Dreams to jeden z trzech tytułów, który trafi do abonamentu PlayStation Plus Essential w sierpniu. I właśnie w tej grze zostanie udostępniona najnowsza produkcja Media Molecule, zatytułowana Tren, będąca zręcznościową grę logiczną, w której sterujemy zabawkową lokomotywą.