PlayStation Plus z pierwszą grą na sierpień. Coś dla fanów pixel-artu

Sony ujawniło jedną z pierwszych produkcji, które pojawią się w ofercie usługi PlayStation Plus w przyszłym miesiącu.

Przedstawiciele japońskiej korporacji Sony poinformowali, że już 29 sierpnia do oferty PlayStation Plus w wersjach Premium i Extra trafi gra Sea of Stars. Na ten moment posiadacze konsol PS4 oraz PS5 mogą zapoznać się z wersją demonstracyjną produkcji.

Pierwsza sierpniowa gra PlayStation Plus Extra i Premium