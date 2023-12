PlayStation Plus na styczeń 2024 już oficjalnie. Znamy wszystkie tytuły

Subskrybenci PlayStation Plus w przyszłym miesiącu otrzymają naprawdę niezły zestaw gier do sprawdzenia.

Przedstawiciele japońskiej korporacji Sony oficjalnie ujawnili zestaw gier , który subskrybenci PlayStation Plus będą mogli pobrać w przyszłym miesiącu. Poniżej znajdziecie wszystkie informacje.

2 stycznia ukaże się również kolekcja Warframe Syrinx. Ten ekskluzywny pakiet PlayStation Plus zawiera wiele broni, zbroi i przedmiotów do wieloosobowej gry sci-fi F2P firmy Digital Extremes. Po pobraniu wszystkie będą natychmiast dostępne w ekwipunku Warframe w grze, niezależnie od tego, czy jesteś nowym, czy powracającym graczem.

Wszystkie trzy produkcje będą dostępne do pobrania od 2 stycznia. Oprócz tego Sony przygotowało coś dla miłośników Warframe:

Na sam koniec przypomnijmy, że członkowie PlayStation Plus mają czas do 1 stycznia, aby dodać do swojej biblioteki Lego 2K Drive, Powerwash Simulator i Sable – więcej informacji w naszej osobnej wiadomości.