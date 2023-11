PlayStation Plus na grudzień oficjalnie. Kontrowersyjny tytuł na liście

Produkcja wydana przez 2K Games krytykowana była na premierę za nadmiar mikrotransakcji, Battle Pass jako element endgame’u, a także mozolny grind, a wszystko to w grze skierowanej również do niepełnoletnich graczy. W ostatnich tygodniach odbiór LEGO 2K Drive wśród graczy nieco się zmienił ze względu na popremierowe wsparcie i nową zawartość dodaną do gry. Już wkrótce również posiadacze abonamentu PS Plus będą mogli sprawdzić, jaki jest obecny stan tej produkcji.

Jeżeli jednak wyścigi Was nie interesują, to w grudniowej ofercie znajdziecie także wydane w 2022 roku Sable od deweloperów z Shedworks. Ostatnim tytułem jest Powerwash Simulator, które przed rokiem stało się wielkim hitem za sprawą fizyki wody i związanej z nią mechaniki czyszczenia różnych powierzchni oferowanych przez grę.