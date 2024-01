PS Plus rozszerza ofertę w Polsce. Dodatkowa atrakcja dla subskrybentów

Posiadacze abonamentu PlayStation Plus Premium w ramach Sony Pictures Core mogą skorzystać z promocji i obejrzeć oferowane w katalogu Crunchyroll filmy i serial anime. Oferta dostępna będzie od 15 stycznia.

Ponadto z przyjemnością informujemy, że wybrane seriale z Crunchyroll będą dostępne dla członków PlayStation Plus Premium/Deluxe za pośrednictwem Sony Pictures Core w następujących dodatkowych regionach od 15 stycznia: Holandia, Portugalia, Polska, Irlandia, Dania, Norwegia, Szwecja i Finlandii. Członkowie PlayStation Plus Premium/Deluxe mają dostęp do wyselekcjonowanego katalogu 100 filmów do oglądania na żądanie w Sony Pictures Core, a także wybranych treści z Crunchyroll.