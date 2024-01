PlayStation Plus Extra i Premium na styczeń. Sony przygotowało mocną ofertę

Sony ujawniło listę gier, które trafią do styczniowej oferty PS Plus Extra i Premium.

Japońska korporacja ogłosiła pełną ofertę gier, jakie trafią w styczniu do PlayStation Plus Extra i Premium. Subskrybenci usługi będą mogli sprawdzić łącznie 14 gier, w tym kilka mocnych tytułów. Wśród nowości warto wyróżnić Tiny Tina’s Wonderlands – Next-Level Edition, Resident Evil 2, Hardspace: Shipbreaker, a także LEGO City Undercover.

Nieźle prezentuje się także oferta dla użytkowników najdroższej wersji abonamentu. W PlayStation Plus Premium sprawdzimy takie klasyki, jak Rally Cross, Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace, Street Fighter: 30th Anniversary Collection oraz Legend of Mana. Wszystkie wspomniane gry będą dostępne od następnego wtorku, czyli 16 stycznia. Pełną listę znajdziecie poniżej.

PlayStation Plus Extra – oferta na styczeń 2024

Tiny Tina’s Wonderlands – Next-Level Edition

Resident Evil 2

Hardspace: Shipbreaker (PS5)

LEGO City Undercover

Just Cause 3

Session: Skate Sim

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Vampire: The Masquerade – Swansong

Surviving the Aftermath

PlayStation Plus Premium – oferta na styczeń 2024