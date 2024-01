PS Plus Extra i Premium straci w 10 gier w lutym. Na liście kilka świetnych tytułów

Zgodnie z zapowiedziami subskrybenci PlayStation Plus Extra i Premium otrzymali w tygodniu dostęp do 14 nowych gier . Niestety abonenci Sony muszą przygotować się na kolejne czyszczenie biblioteki. W sieci pojawiła się bowiem lista gier, które już w przyszłym miesiącu opuszczą usługę japońskiej firmy. Okazuje się, że oferta PS Plus Extra i Premium ponownie zostanie uszczuplona o 10 produkcji.

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z PlayStation Plus Extra i Premium w lutym 2024 roku znajdziemy m.in. Resident Evil 7. Wiadomość ta z pewnością zasmuci wielu fanów serii Resident Evil. Warto jednak pamiętać, że w tym tygodniu abonenci Sony otrzymali dostęp do Resident Evil 2 Remake, co powinno nieco wynagrodzić nadchodzącą stratę.