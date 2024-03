PlayStation Plus Extra i Premium na marzec już dostępne. Do sprawdzenia solidna oferta

Posiadacze abonamentu PlayStation Plus Extra i Premium mogą już cieszyć się tytułami dostępnymi w ramach oferty na marzec 2024. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, już od dzisiaj subskrybenci będą mieli okazję sprawdzić aż 13 tytułów, w tym naprawdę solidne produkcje. Rozbudowana oferta PS Plus Extra obejmuje bowiem między innymi NBA 2K24, Marvel’s Midnight Suns oraz Resident Evil 3.

Poza wspomnianymi powyżej tytułami gracze będą mogli sprawdzić między innymi przygodówkę LEGO DC Supervillains, a także ulepszone wydanie Dragon Ball Z: Kakarot. W ramach katalogu klasyki dostępnej dla subskrybentów PS Plus Premium, zainteresowani otrzymają pięć gier, w tym Jak and Daxter The Lost Frontier, Cool Boarders czy Gods Eater Burst. Produkcje są już dostępne dla posiadaczy abonamentu PlayStation Plus Extra i PlayStation Plus Premium.

PlayStation Plus Extra na marzec 2024

PlayStation Plus Premium na marzec 2024