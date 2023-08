PlayStation Plus drożeje. Sony podnosi cenę abonamentu na całym świecie

Wraz z ujawnieniem pełnej oferty PlayStation Plus na wrzesień, Sony zapowiedziało podwyżkę cen abonamentu na rok. Nowe ceny będą obowiązywać na całym świecie od 6 września.

Chcieliśmy również poinformować, że od 6 września zwiększymy cenę 12-miesięcznych subskrypcji PlayStation Plus na całym świecie we wszystkich planach abonamentowych. Ta korekta cen umożliwi nam dalsze dostarczanie wysokiej jakości gier i korzyści w usłudze PlayStation Plus.