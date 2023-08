PlayStation Plus z ofertą na wrzesień. Sony potwierdza wyciek i zaskakuje pozostałymi grami

Japońska firma potwierdziła wcześniejsze doniesienia o głośnej zeszłorocznej premierze we wrześniowej ofercie PS Plus.

Sony ogłosiło pełną listę gier na wrzesień w PlayStation Plus. Firma potwierdziła wcześniejszy wyciek o trafieniu Saints Row do usługi. Ponadto w przyszłym miesiącu subskrybenci otrzymają dwie inne gry. Pierwszą z nich jest specjalne wydanie doskonale znanego MMORPG Black Desert, w którym znajdziecie pakiet różnych dodatków. Ostatnim tytułem jest sieciowa strzelanka Generation Zero z 2019 roku. Przypomnijmy, że wszystkie wspomniane gry dostępne będą już od 5 września.

PlayStation Plus oferta na wrzesień 2023: