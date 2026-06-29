PlayStation 6 w 2027 roku „to najlepszy czas” na premierę konsoli. „Bez względu na cenę”

Insider twierdzi, że nawet w przypadku spadku cen pamięci RAM Sony mogłoby zaoferować bardzo mocną konsolę w okolicach 599 dolarów. Jeżeli jednak sytuacja na rynku komponentów potoczy się w przeciwnym kierunku, a ceny pamięci nadal będą rosły, PlayStation 6 mogłoby być znacznie droższe. W skrajnym scenariuszu Moore’s Law Is Dead wspomina nawet o kwocie 849 dolarów za wersję bez napędu. Mimo to jego zdaniem 2027 rok nadal pozostawałby najlepszym oknem premierowym.

I tak, jeszcze jedna rzecz dotycząca premiery #PS6 w 2027 roku – GŁÓWNY powód, dla którego nie opóźnia się konsoli, to fakt, że 2027 to rok, kiedy stosunek ceny do wydajności będzie NAJLEPSZY, BEZ WZGLĘDU NA CENĘ!!!!

Załóżmy, że ceny RAM spadną – świetnie, teraz mamy superpotężną konsolę za 599 dolarów.

Dobra, załóżmy, że ceny RAM wystrzelą w górę i Sony będzie musiało sprzedawać ją za 849 dolarów bez napędu dysków – nieważne, 2027 nadal będzie rokiem #AMD RDNA 5! Nawet przy wyższych cenach, to rok, w którym będzie wyglądać najmniej przewartościowana, zanim na rynek wejdą nowe GPU z serii RTX 60.

Cena w górę, cena w dół, to bez znaczenia! PS6 będzie miało najlepszy stosunek ceny do wydajności, kiedy jego technologia będzie NOWA. Niezależnie od tego, czy cena wyniesie 849 dolarów, czy 599.