PlayStation 6 w 2027 roku „to najlepszy czas” na premierę konsoli. „Bez względu na cenę”

Według znanego insidera Sony musi wypuścić PlayStation 6 w przyszłym roku, gdyż lepszego czasu na debiut konsoli nie będzie.
PlayStation 6 wciąż nie zostało oficjalnie zapowiedziane przez Sony, ale temat następnej generacji konsol regularnie powraca w branżowych przeciekach. Najnowsze doniesienia sugerują, że firma może celować w premierę w 2027 roku, a ewentualne problemy z cenami pamięci RAM nie muszą oznaczać opóźnienia sprzętu.
PlayStation 6 – dlaczego premiera w 2027 roku jest najlepsza dla Sony?
Taką opinią podzielił się znany insider Moore’s Law Is Dead, który od dłuższego czasu przekonuje, że PS6 nie zostanie przesunięte z powodu rosnących kosztów komponentów. Według niego 2027 rok ma być dla Sony najlepszym momentem na wprowadzenie konsoli pod względem relacji ceny do wydajności. Co istotne, nie chodzi tu wyłącznie o samą cenę końcową urządzenia, ale przede wszystkim o świeżość zastosowanej technologii.
Insider twierdzi, że nawet w przypadku spadku cen pamięci RAM Sony mogłoby zaoferować bardzo mocną konsolę w okolicach 599 dolarów. Jeżeli jednak sytuacja na rynku komponentów potoczy się w przeciwnym kierunku, a ceny pamięci nadal będą rosły, PlayStation 6 mogłoby być znacznie droższe. W skrajnym scenariuszu Moore’s Law Is Dead wspomina nawet o kwocie 849 dolarów za wersję bez napędu. Mimo to jego zdaniem 2027 rok nadal pozostawałby najlepszym oknem premierowym.
I tak, jeszcze jedna rzecz dotycząca premiery #PS6 w 2027 roku – GŁÓWNY powód, dla którego nie opóźnia się konsoli, to fakt, że 2027 to rok, kiedy stosunek ceny do wydajności będzie NAJLEPSZY, BEZ WZGLĘDU NA CENĘ!!!!
Załóżmy, że ceny RAM spadną – świetnie, teraz mamy superpotężną konsolę za 599 dolarów.
Dobra, załóżmy, że ceny RAM wystrzelą w górę i Sony będzie musiało sprzedawać ją za 849 dolarów bez napędu dysków – nieważne, 2027 nadal będzie rokiem #AMD RDNA 5! Nawet przy wyższych cenach, to rok, w którym będzie wyglądać najmniej przewartościowana, zanim na rynek wejdą nowe GPU z serii RTX 60.
Cena w górę, cena w dół, to bez znaczenia! PS6 będzie miało najlepszy stosunek ceny do wydajności, kiedy jego technologia będzie NOWA. Niezależnie od tego, czy cena wyniesie 849 dolarów, czy 599.
Wczytywanie ramki mediów.
GramTV przedstawia:
Głównym argumentem ma być architektura AMD RDNA 5, która według przecieków może stanowić fundament graficzny nowej konsoli Sony. Zdaniem insidera to właśnie moment wejścia nowej technologii na rynek będzie najważniejszy. PlayStation 6 miałoby wyglądać najbardziej atrakcyjnie pod względem stosunku ceny do możliwości wtedy, gdy zastosowane w nim rozwiązania będą jeszcze świeże, zanim na rynku PC pojawi się kolejna fala kart graficznych, w tym potencjalna seria GeForce RTX 60.
Innymi słowy, według tej teorii Sony nie powinno czekać wyłącznie na poprawę sytuacji cenowej. Nawet jeżeli PlayStation 6 okaże się droższe, niż oczekiwaliby gracze, konsola może nadal wypadać korzystnie na tle innych platform, o ile zadebiutuje w odpowiednim momencie technologicznym. Insider przekonuje, że przesunięcie premiery mogłoby paradoksalnie osłabić atrakcyjność sprzętu, ponieważ jego podzespoły szybciej straciłyby efekt nowości.
Warto jednak podkreślić, że są to nadal nieoficjalne informacje. Sony nie potwierdziło ani daty premiery PlayStation 6, ani ceny, ani pełnej specyfikacji konsoli. Firma razem z AMD mówiła już natomiast o technologiach przyszłej generacji, w tym rozwiązaniach związanych z ray tracingiem, uczeniem maszynowym i lepszym zarządzaniem przepustowością pamięci. To sugeruje, że prace nad następcą PS5 są już prowadzone, choć na oficjalną prezentację najpewniej jeszcze poczekamy.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!