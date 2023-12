PlayStation 5 Slim wkrótce z wymiennymi panelami. Sony przygotowało 3 kolory

PlayStation 5 Slim zadebiutowało w Polsce niecały miesiąc temu. Części graczy – podobnie jak miało to miejsce w przypadku podstawowego modelu – może jednak nie do końca odpowiadać kolorystyka najnowszej konsoli Sony. Zainteresowani już niedługo będą jednak mogli zmienić wygląd wspomnianego sprzętu. Japońska firma ujawniła bowiem, kiedy wymienne panele boczne do odchudzonego modelu PS5 trafią do sprzedaży w jednym z krajów.

Wymienne panele do PlayStation 5 Slim zaprezentowane

Japoński oddział PlayStation zaprezentował trzy warianty kolorystyczne – Volcanic Red, Cobalt Blue oraz Sterling Silver. Zgodnie z zapowiedziami wymienne panele boczne do odchudzonego modelu PlayStation 5 mają zadebiutować w Japonii już 26 stycznia 2024 roku. Zainteresowani muszą natomiast przygotować się na wydatek rzędu 7980 jenów, czyli około 220 złotych.