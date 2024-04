PS5 Pro wkrótce z oficjalną prezentacją? Sony usuwa materiały na temat konsoli

Niewykluczone, że japońska firma przygotowuje się do zapowiedzi mocniejszej wersji PlayStation 5.

Oczywiście japońska firma w żaden sposób nie skomentowała informacji przekazywanych od jakiegoś czasu przez branżowych insiderów. Sony zdecydowało się jednak zgłosić i zablokować materiał dotyczący PlayStation 5 Pro, którego autorem był Moore's Law is Dead. Usunięte wideo dotyczyło specyfikacji sprzętu, która została potwierdzona również przez kilku innych informatorów.

Wczoraj informowaliśmy Was o kolejnych szczegółach na temat PlayStation 5 Pro . Niewykluczone jednak, że wkrótce doczekamy się oficjalnej prezentacji wspomnianego sprzętu. Skąd takie przypuszczenia? Okazuje się bowiem, że Sony postanowiło zareagować na doniesienia jednego z informatorów na temat mocniejszej wersji PlayStation 5.

Wygląda więc na to, że przekazane we wspomnianym materiale informacje były zgodne z prawdą. Zainteresowanym pozostaje mieć natomiast nadzieję, że Sony nie będzie czekać zbyt długo z oficjalną prezentacją PlayStation 5 Pro. Niewykluczone, że konsola zostanie zapowiedziana już w przyszłym miesiącu. Według nieoficjalnych informacji to właśnie w maju producent PlayStation ma zaprosić graczy na kolejny pokaz.

Na koniec warto przypomnieć, że według nieoficjalnych informacji PlayStation 5 Pro ma zadebiutować na rynku jesienią 2024 roku. Należy jednak podkreślić, że zarówno sam sprzęt, jak i termin jego premiery nie został potwierdzony przez Sony.