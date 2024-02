PS5 Pro pozwoli na zabawę w 4K i 120 FPS? Pomóc ma w tym autorska technologia

Moore’s Law is Dead w swoim najnowszym materiale gościł twórcę kanału NX Gamer na YouTube, który przygotowuje również recenzje poświęcone wydajności dla redakcji IGN. Wspomniany dziennikarz miał otrzymać od „kilku anonimowych źródeł” potwierdzenie, że PlayStation 5 Pro będzie korzystać z opartej na sztucznej inteligencji autorskiej technologii skalowania podobnej do Nvidia DLSS.

Według ostatnich doniesień PlayStation 5 Pro ma zadebiutować na rynku w 2024 roku . Okazuje się jednak, że to nie koniec nieoficjalnych informacji na temat wspomnianego sprzętu. W sieci pojawiły się bowiem kolejne plotki, które powinny zainteresować wszystkich graczy czekających na mocniejszą wersję konsoli 9. generacji firmy Sony. Dzięki autorskiej technologii japońskiej korporacji PS5 Pro ma rzekomo zapewnić rozgrywkę w znacznie lepszej jakości.

Dzięki wspomnianej technologii – oraz znacznie lepszej specyfikacji w porównaniu do podstawowego modelu – PlayStation 5 Pro ma rzekomo oferować rozgrywkę w 4K i 120 FPS . Nie będzie to oczywiście natywna rozdzielczość, ale Sony będzie mogło promować konsolę wspomnianymi wartościami.

Twórca kanału NX Gamer dodaje, że wykorzystanie skalowania za pomocą sztucznej inteligencji w PlayStation 5 Pro „prawdopodobnie” będzie wymagać od deweloperów „trochę pracy”. Studia znacznie łatwiej będą mogły jednak osiągać wyższą płynność animacji w swoich grach, zwłaszcza w przypadku produkcji posiadających tryb 40 FPS z obsługą VRR.

Co ciekawe, większość tytułów first-party na PlayStation 5 posiada wspomnianą opcję, co sugeruje, że przekazane przez twórcę kanału NX Gamer informacje są zgodne z prawdą. Zespoły należące do rodziny PlayStation Studios z pewnością w pierwszej kolejności otrzymały szczegóły na temat PlayStation 5 Pro i mogły odpowiednio przygotować swoje produkcje.