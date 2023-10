PlayStation 5 doczeka się opcji grania w chmurze. Sony przedstawia nową usługę

PS5 Cloud Streaming dostępne będzie dla abonentów PlayStation Plus Premium.

PS5 Cloud Streaming zostanie uruchomione w Europie – w tym również w Polsce – już 23 października 2023 roku. Usługa dostępna będzie wyłącznie dla abonentów PlayStation Plus Premium . Gracze będą natomiast mogli zagrać w chmurze w m.in. takie tytuły jak Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11 czy Saints Row IV. Sony zapowiada jednak, że docelowo biblioteka gier ma składać się z „setek gier” na PlayStation 5.

Wczoraj poznaliśmy pełną ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na październik . Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji, które powinny zainteresować abonentów Sony. Japońska firma zapowiedziała bowiem, że jeszcze w tym miesiącu ruszy PS5 Cloud Streaming – nowa usługa, która pozwoli graczom PlayStation 5 na granie w chmurze.

Usługa PS5 Cloud Streaming pozwoli również abonentom Sony na ogrywanie wersji próbnych takich tytułów jak Hogwarts Legacy, Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna czy The Callisto Protocol, które dostępne są w ramach PlayStation Plus Premium. To jednak nie koniec informacji, którymi podzieliła się japońska firma.