Nowi Piraci z Karaibów to kontynuacja czy restart serii? Producent daje odpowiedź

Z tego powodu nie powinniśmy spodziewać się powrotu aktorów z oryginalnej serii. Twórcy mogą zachęcić jedną lub dwie gwiazdy do gościnnego udziału, aby powiązać nowy film z poprzednimi w ramach jednego świata, ale nie będą to znaczące role.

Nad nowymi Piratami z Karaibów ma pracować Craig Mazin, twórca The Last of Us oraz Czarnobyla, a także Ted Elliot, scenarzysta pierwszej części serii. Poza Edebiri nie wiadomo, kto jeszcze może zagrać w filmie. Według wcześniejszych plotek historia opowie o zupełnie nowej załodze młodych piratów, którzy będą próbowali zdobyć legendarny artefakt, który ukryty jest na jednej z wysp.