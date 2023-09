Piła X – pierwszy, mocno poruszający fragment filmu

W sieci pojawił się pierwszy klip, który pozwala sprawdzić, jaki poziom emocjo będzie niosła ze sobą Piła X . Nie będzie to film dla słabeuszy.

Akcja filmu rozgrywa się między wydarzeniami z najsłynniejszych i najkrwawszych części cyklu: PIŁA I i II. Cierpiący na chorobę nowotworową John wyrusza do Meksyku, by poddać się eksperymentalnemu leczeniu, które jest dla niego ostatnią szansą na przeżycie. Po zabiegu odkrywa, że padł ofiarą medycznych oszustów, którzy zbijają majątek na ludzkim cierpieniu. Nie wiedzą, że zadarli z człowiekiem, który w kwestiach cierpienia jest ekspertem. John zabiera się do pracy konstruując zestaw najbardziej skomplikowanych, szalonych i okrutnych pułapek jakie kiedykolwiek widzieliście. Lekarze bez serca poddani zostaną terapii szokowej stając się ofiarami najbardziej krwawej zemsty w historii kina.

Reżyserem Piły X jest Kevin Greutert, reżyser Piły 6, Piły 3D oraz Klątwy Jessabelle. W obsadzie znaleźli się: Tobin Bell, Synnove Macody Lund, Steven Brand, Michael Beach, Shawnee Smith, Renata Vaca, Paulette Hernandez, Joshua Okamoto i Octavio Hinojosa.