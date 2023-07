Piła X na pierwszym zwiastunie. Powrót legendarnej serii horrorów

Jigsaw powraca wraz z nowymi śmiertelnymi pułapkami w dziesiątej odsłonie serii Piła. Film zadebiutuje już tej jesieni w kinach i z tej okazji zaprezentowano pierwszy zwiastun przerażającego horroru.

Akcja filmu rozgrywa się między wydarzeniami z najsłynniejszych i najkrwawszych części cyklu: PIŁA I i II. Cierpiący na chorobę nowotworową John wyrusza do Meksyku, by poddać się eksperymentalnemu leczeniu, które jest dla niego ostatnią szansą na przeżycie. Po zabiegu odkrywa, że padł ofiarą medycznych oszustów, którzy zbijają majątek na ludzkim cierpieniu. Nie wiedzą, że zadarli z człowiekiem, który w kwestiach cierpienia jest ekspertem. John zabiera się do pracy konstruując zestaw najbardziej skomplikowanych, szalonych i okrutnych pułapek jakie kiedykolwiek widzieliście. Lekarze bez serca poddani zostaną terapii szokowej stając się ofiarami najbardziej krwawej zemsty w historii kina.