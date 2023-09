Piła X - będzie kilka „niespodzianek” i prawdopodobnie nie będzie to ostatni film z serii

Reżyser nie zdradza, czy pojawią się kolejne postacie, choć zapowiada „niespodzianki”. Jasne jest również, że Piła X to coś w rodzaju ślepej uliczki, w której buduje się „bardziej na tym, co należy do przeszłości”, jak to ujął Greutert, niż sieje nasiona na przyszłość.

Naprawdę wierzę, że jest to najbardziej samodzielny film od czasu pierwszej części. Nie chodzi o to, żeby wiedzieć lub pamiętać cokolwiek na temat poprzednich filmów. Poznawanie Piły, jest to bogatsze doświadczenie, ponieważ w przeciwnym razie niekoniecznie będziesz wiedział, kim jest Amanda, kiedy się pojawi, ale od początku jest bardzo jasne, co się dzieje.

Piła X z wieloma niespodziankami

Akcja filmu rozgrywa się między wydarzeniami z najsłynniejszych i najkrwawszych części cyklu: PIŁA I i II. Cierpiący na chorobę nowotworową John wyrusza do Meksyku, by poddać się eksperymentalnemu leczeniu, które jest dla niego ostatnią szansą na przeżycie. Po zabiegu odkrywa, że padł ofiarą medycznych oszustów, którzy zbijają majątek na ludzkim cierpieniu. Nie wiedzą, że zadarli z człowiekiem, który w kwestiach cierpienia jest ekspertem. John zabiera się do pracy konstruując zestaw najbardziej skomplikowanych, szalonych i okrutnych pułapek jakie kiedykolwiek widzieliście. Lekarze bez serca poddani zostaną terapii szokowej stając się ofiarami najbardziej krwawej zemsty w historii kina.