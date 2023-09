Pierwszy zwiastun thrillera Creature. Tak prezentuje się turecka wersja przygód Frankensteina

Największym marzeniem Ziyi, żądnego przygód, zbuntowanego, młodego studenta medycyny, jest zostać bardzo dobrym lekarzem i wyleczyć wiele epidemii, na które medycyna nie jest w stanie znaleźć lekarstwa. Jego ścieżki krzyżują się z Ihsanem, innym lekarzem, balansującym na cienkiej linii pomiędzy geniuszem a szaleństwem. Te dwie oddalone od siebie, zranione dusze zapłacą cenę za zakazany eksperyment, który odważyły się przeprowadzić.

Nowa propozycja Netflixa wygląda na nieco inne podejście do klasycznej historii z kilkoma wyróżniającymi się mroczniejszymi elementami. Serial stworzył, napisał i wyreżyserował turecki reżyser Çagan Irmak, autor wielu filmów i seriali, w tym Whisper If I Forget, Are We OK?, Lovebird, Remember Us, Gülizar i Yesilçam.

W serialu występują Erkan Kolçak Köstendil jako İhsan i Taner Ölmez jako Ziya, a także Engin Benli, Şifanur Gül, Bülent Şakrak, Sema Çeyrekbaşı i Devrim Yakut.